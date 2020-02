Pizzicato al volante con un tasso alcolemico decisamente elevato: scatta il ritiro della patente

Si era messo al volante nonostante avesse alzato decisamente troppo il gomito. E ora ne pagherà le conseguenze: ritiro della patente per Z.N., ventenne di Loreggia denunciato dai carabinieri di Piombino Dese per guida in stato di ebbrezza

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato primo febbraio proprio a Piombino Dese: erano le ore 2.20 circa quando i militari dell'Arma hanno intimato l'alt al giovane, alla guida della propria Alfa Mito. E l'alcoltest non gli ha lasciato scampo: il ventenne, infatti, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1.68 g/l