Fuori strada col camion causa tasso alcolemico "da record": denuncia e ritiro della patente

Aveva un tasso alcolemico di quasi otto volte superiore al limite consentito. Eppure si era messo al volante del suo camion. Con risultati disastrosi: denuncia e patente ritirata per V.P., autotrasportatore 42enne originario di Brindisi ma residente a Este.

I fatti

Era il 5 ottobre scorso quando l'uomo, mentre percorreva via Deserto a Este, ha perso il controllo del proprio Iveco finendo fuori strada. Fortunatamente non aveva riportato gravi ferite, perché una volta portato in ospedale la prognosi stabilita per la sua completa guarigione era di un solo giorno. Il poblema, però, era decisamente un altro: sottoposto ad alcoltest, infatti, è risultato avere un tasso di 3,83 g/l. I carabinieri del Norm di Este hanno dunque provveduto a denunciarlo per guida in stato di ebbrezza ritirandogli contestualmente la patente.