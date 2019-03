L’etilometro “scoppia”: patente ritirata a un 58enne, aveva un tasso alcolemico di quasi sei volte oltre il limite

2.76 g/l. E scatta immediato il ritiro della patente: denuncia per un 58enne, fermato dai carabinieri con un tasso alcolemico da record.

I fatti

L’uomo è stato fermato nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo in via Madonna della Salute, a Padova. I militari dell’Arma hanno subito intuito che c’era qualcosa che non andava. E l’alcol test ha dato loro ragione: il 58enne aveva un tasso di quasi sei volte oltre il limite consentito.