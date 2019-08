Prima la bevuta, poi la stangata: triplo ritiro di patente sulle strade padovane

Avevano bevuto. E non poco: tre persone sono state denunciate dai carabinieri del Norm di Padova per guida in stato di ebbrezza con tanto di ritiro della patente.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 agosto, quando i militari dell'Arma erano impegnati in un servizio di controllo: il primo uomo, un 33enne di Arzergrande, è stato fermato in via Grassi a bordo della sua Opel Astra con un tasso alcolemico di 1.31 g/l. Un 29enne di Padova è stato invece pizzicato in via Raggio di Sole alla guida della sua Ford Fiesta con un tasso di 1.28 g/l, mentre un 33enne di Padova è stato controllato in via Guizza e sanzionato in quanto al volante della sua Citroen C4 con un tasso di 1.19 g/l. Nel corso dei controlli sono state anche segnalate quattro persone come consumatori di sostanze stupefacenti