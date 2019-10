Fermato al volante con un tasso alcolemico alle stelle: ritiro della patente per un 67enne

Denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritiro della patente e sequestro dell'auto: un tris di cui avrebbe volentieri fatto a meno G.F., 67enne di Este fermato dai carabinieri del Norm della locale stazione.

I fatti

È successo a Este: i militari dell'Arma si sono attivati dopo una segnalazione pervenuta alla centrale operativa e hanno bloccato l'uomo mentre percorreva via Maganza a bordo della propria Mercedes classe C. I carabinieri hanno subito notato il suo evidente stato di alterazione alcoolica, e il successivo controllo etilometrico ha dato loro ragione: il 67enne, infatti, ha fatto registrare in rapida successione prima 1.93 g/l e quindi 1.79 g/l, ovvero tassi di quasi 4 volte oltre il limite. E la tripla sanzione ha chiuso nel peggiore dei modi la serata dell'uomo.