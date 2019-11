Sbatte con la sua auto contro un muretto e due platani: era ubriaco fradicio

Sembrava potesse essere solo colpa della strada bagnata. E invece era ubriaco fradicio: i carabinieri del Norm di Este hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza B.M., 41enne residente a Solesino.

I fatti

L'incidente risale alla sera del 15 ottobre, quando l'uomo - mentre percorreva via Peagnola a Ospedaletto Euganeo - ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto andando a sbattere prima contro il muretto di recinzione di un'abitazione e poi contro due platani, causando gravi danni all'auto e riportando lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Gli esami svolti all'ospedale di Monselice sulla presenza di eventuali tracce di alcol lo hanno messo nei guai in quanto è risultato positivo con un tasso di 1,99 g/l, vale a dire quattro volte oltre al limite consentito. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.