L'alcoltest segna 2.79 g/l: per il 61enne scatta il ritiro della patente

Di tutto un po': servizio esteso di controllo del territorio - effettuato dalle ore 1 alle ore 7 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno - da parte della compagnia dei carabinieri di Este e di Santa Margherita d'Adige. E sono fioccate le denunce.

Este

A Este è stato deferito per porto abusivo strumenti atti ad offendere M.A., 21enne di Villa Estense trovato in possesso ingiustificato di una mazza da baseball riposta a bordo della propria autovettura VolksWagen Golf. Tre, invece, le persone a cui è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza: si tratta di un agricoltore 61enne di Megliadino San Vitale (tasso alcolemico di 2,79 g/l), di un 56enne di Borgo Veneto (tasso alcolemico di 1,86 g/l) e di un 29enne di Abano Terme (tasso alcolemico di 1,10 g/l). Segnalato inoltre alla Prefettura di Padova quale assuntore di sostanze stupefacenti un 19enne di Pontecchio Polesine (Rovigo) fermato a Boara Pisani e trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana: anche a lui è stata ritirata la patente.

Borgo Veneto

A Borgo Veneto, invece, denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti un 33enne di Urbana, pizzicato al volante in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cannabinoidi, mentre un 51enne di Vighizzolo d'Este è stato deferito in quanto trovato in possesso di ciclomotore munito di targa contraffatta e privo di copertura assicurativa (veicolo sequestrato). Controllati complessivamente 37 veicoli, 49 persone e 4 esercizi pubblici senza rilevare irregolarità.