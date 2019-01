La bravata costa cara al baby writer: imbratta il parco pubblico e rimedia una denuncia

Una serata di trasgressione è culminata con una denuncia e annessa sonora lavata di capo per un minorenne, scoperto a imbrattare i muri di un parco pubblico.

Vandalismi

Forse per una goliardata, forse semplicemente per noia. Indipendentemente dal motivo che lo ha spinto a lasciare quei segni all'interno del parco dei Giacinti, un 17enne padovano deve ora fare i conti con l'accusa di imbrattamento. Domenica sera è uscito di casa ed è entrato nel parco pubblico lungo il Bacchiglione, in zona Madonna Pellegrina. Armato di una bomboletta di vernice rossa ha espresso la sua discutibile arte a ridosso di uno dei muri di cinta.

La denuncia

Una performance che non è passata inosservata. Nemmeno ai carabinieri del Nucleo radiomobile che in poche ore lo hanno identificato. Convocato in caserma è stato denunciato a piede libero e riaffidato ai genitori. Si cerca ora di capire se fosse solo e sia già stato protagonista di simili danneggiamenti.