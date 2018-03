Rogo nella palazzina di Albignasego: denunciato l'anziano che ha dato fuoco alla casa

È stato deferito in stato liberà per incendio colposo e danneggiamento un anziano di 75 anni. L’uomo la settimana scorsa aveva provocato il rogo della sua abitazione piena di giornali con una candela caduta accidentalmente. I vigili del fuoco erano stati costretti a lavorare tutta la notte per domare le fiamme.

La casa Ater

I militari hanno acquisito diversi elementi a carico del 75enne: il suo compartimento imprudente ha messo a rischio l’incolumità pubblica e ha danneggiato una casa Ater. L’abitazione è all’ultimo piano della palazzina in via Brondolini e per precauzione tutte le famiglie erano state fatte evacuare e avevano trascorso la notte in strada.