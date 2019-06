In nove mesi preleva di nascosto quasi 100mila euro dal Bancomat della madre: denunciato

Non è la prima volta che scriviamo di storie simili. Ma una somma così cospicua non era probabilmente mai stata raggiunta: i carabinieri di Campodarsego hanno denunciato per indebito utilizzo di carte di credito e truffa N.M., 39enne di Borgoricco. Al culmine di una vicenda incredibile.

I fatti

Tutto ha inizio il 26 marzo scorso, quando una 67enne - vedova e pensionata - si reca dai militari dell'Arma per denunciare la presenza di movimenti indebiti sul Bancomat cointestato con uno dei suoi figli, residente in Messico. I carabinieri si mettono subito al lavoro, e dopo una serie di controlli incrociati con l'ausilio delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza scoprono che il colpevole è il 39enne, secondo figlio della donna. Il quale ci è andato decisamente giù pesante: da giugno 2018 a marzo 2019, infatti, l'uomo avrebbe prelevato di nascosto ben 98mila euro.