Posti di blocco e verifiche nei locali: al via i controlli per monitorare i movimenti in zona rossa

É di una donna denunciata per non aver rispettato l'orario di chiusra anticipato e di qualche decina di automobilisti identificati il bilancio della prima giornata di controlli messi in campo dalla polizia padovana per verificare il rispetto delle norme imposte dal decreto ministeriale dell'8 marzo.

Controlli in strada

Da domenica Padova e la sua provincia sono diventate "zona rossa" in cui è fatto obbligo per legge di ridurre al minimo spostamenti e contatti fra persone. Norme che è necesario vengano rispettate con rigore da privati cittadini e professionisti, sulle quali vigilano da lunedì le forze dell'ordine. La questura ha disposto una serie di posti di controllo lungo diverse arterie stradali per fermare i veicoli in transito da e per il capoluogo. Numerosi gli automobilisti a cui è stato richiesto di esibire il modulo di autocertificazione per dimostrare la necessità degli spostamenti. Tutti sono stati identificati e i certificati esibiti sono stati registrati e saranno sottoposti a ulteriori controlli per assicurarne la veridicità. In campo è sceso il personale della Squadra volante, della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria con verifiche anche all'interno della stazione.

Verifiche nei locali

I poliziotti si sono anche concentrati su bar e locali, che hanno l'obbligo tassativo di chiudere alle ore 18 pena la denuncia e la sospensione della licenza. Questa è la sorte toccata alla titolare di un bar della zona Stanga, dove alle 18.30 gli agenti hanno trovato la serranda ancora alzata e una decina di clienti all'interno. Mentre questi ultimi sono stati allontanati, la donna è stata denunciata per l'inosservanza delle normative.