Task force nelle zone del degrado: controlli a tappeto e due espulsioni

É di 46 persone sottoposte a identificazione tra cui gli avventori di quattro bar e 12 veicoli controllati il bilancio delle verifiche messe in campo giovedì sera su disposizione del questore.

I controlli

Diversi i comparti della polizia scesi in campo, con agenti della Squadra volante, della Squadra mobile e del Reparto prevenzione crimine Veneto che hanno setacciato le aree più soggette a fenomeni di criminalità e spaccio. I poliziotti hanno operato all'Arcella, in particolare nel rione San Carlo, e nella zona dello scalo ferroviario oltre che nelle piazze Gasparotto e De Gasperi. In via Valeri poco lontano dalla stazione un 41enne padovano è stato denunciato. L'uomo, arcinoto alla Giustizia e pluripregiudicato a gennaio aveva ricevuto un divieto di ritorno nel comune di Padova. Provvedimento che ha però ignorato tornando subito in città e venendo così deferito.

Espulsioni

Due sono invece gli stranieri colpiti da un ordine di espulsione. Entrambi nigeriani, rispettivamente di 40 e 32 anni irregolari in quanto privi di permesso di soggiorno, sono stati intercettati e controllati all'Arcella. Vista la mancanza di documenti sono stati trasferiti in questura per l'identificazione e messi a disposizione dell'Ufficio immigrazione ricevendo un ordine di espulsione che impone loro di lasciare il Paese entro una settimana.