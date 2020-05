Controlli domenicali: pic nic al parco, nome falso e irregolari tra multe e denunce

Due interventi nella serata di domenica hanno portato alla sanzione di tre persone e alla denuncia di altre due.

Cena al parco pubblico

Il primo, risalente alle 20.30, è nato dalle segnalazioni di alcuni residenti nella zona di via Induno. Nel parco pubblico poco lontano dalla chiesa di San Bellino erano state notate tre persone intente a consumare del cibo in compagnia, senza rispettare il divieto di assembramento e le misure di sicurezza contro il contagio. Quando una pattuglia è giunta sul posto vi ha rintracciato tre stranieri, identificati e multati per non aver rispettato le normative ministeriali in materia di Coronavirus.

Doppia denuncia

Un paio d'ore dopo, alle 22.55, gli agenti sono tornati all'Arcella, stavolta in via Altichieri da Zevio dove sono stati intercettati e prelevati due giovani nordafricani. Durante il controllo in strada un 23enne marocchino ha rifilati ai poliziotti un nome falso sperando di non essere identificato, mentre un 31enne tunisino è risultato inottemperante all'ordine di espulsione che lo aveva gravato imponendogli di abbandonare l'Italia. Entrambi sono stati trasferiti in questura e denunciati.