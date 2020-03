All'aperto, in coppia e con una tronchese nascosta: scattano le denunce

Si trovavano in una delle vie del centro città, incuranti dell'obbligo di rimanere in casa salvo motivi d'urgenza per limitare il contagio da Coronavirus. Sono dunque stati denunciati, ma il ritrovamento di un arnese sospetto è costato una doppia accusa a uno di loro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il controllo

A finire nei guai giovedì pomeriggio sono stati due uomini di nazionalità marocchina. Alle 16 una pattuglia della Squadra volante della questura li ha intercettati lungo riviera Ponti Romani. I due, un 37enne senza fissa dimora e un 32enne residente ad Abano Terme, erano insieme in strada e all'atto del controllo non hanno saputo fornire nessun valido motivo che ne giustificasse la presenza all'aperto e insieme. Immediata dunque la denuncia per non aver rispettato i provvedimenti anti contagio, ma per il 37enne è scattata anche quella di possesso ingiustificato. L'uomo infatti aveva con sé uno zaino in cui è stata recuperata una tronchese lunga 45 centimetri. Anche per l'oggetto sospetto il nordafricano non ha potuto dare una giustificazione plausibile.