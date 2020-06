Finge un incendio per "fare un dispetto" al vicino di casa: l'incredibile vicenda nell'Alta

Voleva "vendicarsi" a suo modo. Ma non è stata decisamente una scelta azzeccata: i carabinieri del Norm di Cittadella hanno denunciato un 38enne di origini romene residente a San Pietro in Gu per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

I fatti

Sono le ore 21 di domenica 31 maggio quando il 38enne richiede telefonicamente l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio doloso in atto. Sul posto non solo si precipitano i pompieri con due squadre, ma anche i sanitari della Croce Rossa attivati da 118, i quali una volta arrivati si accorgono subito che non vi era alcun rogo in corso. Sono bastati pochi attimi per capire l'incredibile motivazione che ha portato l'uomo ad allertare i soccorsi: voleva "fare un dispetto" al vicino di casa, che aveva inavvertitamente cosparso di fuliggine il suo terrazzo accendendo il camino. Dopo gli accertamenti del caso i carabinieri lo hanno denunciato.