Trenta telefonate al 113 nel corso della notte: torna in azione il mitomane delle emergenze

Oltre che un reale problema per la ricezione delle telefonate urgenti, è diventato una vera e propria ossessione tempestando con più di 30 chiamate la centrale operativa del 113.

Le telefonate

Protagonista delle molestie telefoniche è stato un 35enne padovano, già conosciuto per altri comportamenti analoghi. La notte tra giovedì e venerdì ha digitato sul telefonino il 113 per ben 32 volte in poche ore. Telefonare martellanti, durante le quali una volta presa la linea intratteneva per interi minuti gli agenti di turno con frasi senza senso. Se sulle prime gli operanti temevano un reale problema, un controllo dell'utenza e la scoperta del nome dell'intestatario hanno permesso di capire che non si trattava d'altro se non dell'opera deliberata del noto mitomane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il precedente

Vista l'insistenza e a fronte del fatto che quelle chiamate stavano intasando le linee impedendo di recepire le reali urgenze, una pattuglia si è recata a casa di B.L. Ancora una volta il 35enne non ha fornito alcuna motivazione per giustificare i suoi gesti ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Analogo provvedimento lo aveva colpito meno di due settimane fa quando, alticcio, per un intero pomeriggio aveva riservato lo stesso trattamento ai carabinieri.