Gli strani movimenti insospettiscono la proprietaria: nel garage c'è uno sconosciuto

Resasi conto di alcuni movimenti sospetti in un'abitazione di sue proprietà, una donna lunedì mattina ha allertato la polizia e scoperto un giovane nascosto nel garage.

Il controllo

Quando la donna ha raggiunto lo stabile di via Veglia, nel quartiere Arcella a ridosso del cavalcavia Camerini, ha chiesto aiuto al 113 per verificare se all'interno vi avessero trovato rifugio degli sconosciuti. Un sospetto divenuto certezza poco prima delle 9 quando due pattuglie perlustrando l'immobile hanno rintracciato un giovane all'interno di un garage. Il ragazzo, un 24enne albanese, si era intrufolato nella proprietà privata senza alcuna autorizzazione. Pertanto è stato trasferito in questura, identificato e denunciato per invasione di edifici.