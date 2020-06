Movimenti sospetti nel garage: in una cantina si nascondono due abusivi

Si sono accampati all'interno di un garage per automobili, senza però averne titolo e finendo denunciati.

Il controllo

Sono stati scoperti nel pomeriggio di mercoledì in seguito alla segnalazione di un cittadino J.K. e M.H., tunisini irregolari di 35 e 31 anni entrambi senza fissa dimora. La loro presenza era stata notata all'interno dell'autorimessa di via Tiepolo al Portello, dove da qualche giorno si registravano strani movimenti e rumori. Quando i poliziotti sono giunti sul posto per una verifica ne hanno scoperto l'origine, rintracciando i due nordafricani all'interno di una cantina appartata. Lì si erano provvisoriamente stabiliti, incappando in una denuncia per invasione di edifici. La loro posizione è ora al vaglio dell'Ufficio immigrazione.