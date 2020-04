L'appartamento è disabitato, ma i movimenti sospetti attirano l'attenzione

Che quell'appartamento fosse momentaneamente sfitto era cosa nota e proprio per questo i movimenti di alcune persone all'interno hanno fatto scattare una segnalazione alla polizia che ha portato alla denuncia di un uomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

A finire denunciato con l'accusa di invasione di edificio è stato un tunisino di 26 anni. Nel primo pomeriggio di martedì al 113 è stato segnalato che all'interno di un alloggio di via Annibale Padovano nel quartiere Arcella si notava la presenza di alcune persone. Un fatto sospetto dal momento che l'abitazione sarebbe dovuta essere disabitata. Quando alle 13.30 una pattuglia è giunta sul posto vi ha rintracciato il giovane nordafricano, che è risultato vivere in città senza fissa dimora. Trasferito in questura e identificato, l'uomo è quindi stato colpito dalla denuncia. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare se l'eventuale invasione sia stata commessa anche da altri soggetti.