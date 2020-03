La lite di coppia mette nei guai una donna: il trambusto fa scoprire che è irregolare

Sono intervenuti per sedare un violento litigio di coppia, ma hanno finito per denunciare una donna che nel Padovano non si sarebbe dovuta trovare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla lite alla denuncia

Sono le 14.30 quando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cittadella intervengono in un'abitazione di Fontaniva. Ci vivono marito e moglie, lui marocchino di 43 anni e lei moldava di 38 e stanno litigando furiosamente. Le grida avevano attirato l'attenzione di più di una persona e il diverbio era stato segnalato al 112. L'arrivo dei militari seda gli animi, viene appurato che entrambi i coniugi stanno bene e non vengono rilevati reati. I due vengono però identificati come da prassi ma quando i carabinieri inseriscono nel database i dati della donna cominciano ad emergere dei problemi. Dopo alcuni accertamenti in serata viene appurato che la moldava si era da tempo trasferita in Italia andando a vivere con il marito nel Padovano ma non aveva mai regolarizzato la sua posizione divenendo quindi di fatto irregolare. La 38enne è dunque stata denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel Paese.