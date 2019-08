Lancia una scarpiera dalle scale in preda ai fumi dell'alcol: serve la polizia per calmarlo

Lo ha gettato dalla tromba delle scale, all'improvviso. Causa ubriachezza molesta: un 47enne pregiudicato è stato denunciato dalla polizia per lancio di oggetti pericolosi.

I fatti

È successo poco dopo la mezzanotte in via Gattamelata, a Padova: la volante è intervenuta dopo la chiamata di un uomo, che segnalava la presenza di una persona ubriaca all'interno del condominio in cui risiedeva. E non si trattava di uno sconosciuto, bensì del dirimpettaio, il quale aveva immotivatamente sfasciato un mobile adibito a scarpiera (tenuto dall'autore della chiamata sul pianerottolo condominiale) lanciandolo giù dalle scale dell'edificio. L'autore del gesto, privo di documenti atti alla sua identificazione. è stato accompagnato in Questura, sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e denunciato.