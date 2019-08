Furiosa lite notturna: 34enne ferito con un coccio di bottiglia e operato d’urgenza

Una lite furiosa, degenerata subito. E quasi finita in tragedia: un 34enne nigeriano è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dopo essere stato trafitto con un lungo coccio di vetro da un connazionale 22enne.

I fatti

La lite si è consumata in via Tommaseo a Padova intorno alle ore 2 della notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto: i due nigeriani stavano discutendo animatamente quando a un certo punto il 22enne ha colpito il 34enne con un lungo coccio di bottiglia, ferendolo al fianco destro. L’aggredito è stato portato di corsa all’ospedale e operato d’urgenza: al momento è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno invece provveduto a denunciare per lesioni aggravate il 22enne (residente a Padova e regolari, al pari del connazionale): anche lui ha dovuto ricorrere alle cure mediche - prognosi di 10 giorni - in quanto si è a sua volta ferito alla mano col suddetto coccio mentre trafiggeva il 34enne.

(Il luogo in cui è avvenuta la lite)