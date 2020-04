Pretende di ricevere ospitalità: aggredito un operatore dell'asilo notturno

Voleva un posto dove passare la notte e davanti a un diniego ha reagito con la violenza.

L'aggressione

Grande spavento martedì sera in via del Torresino nella sede dell'asilo notturno per senzatetto, dove poco prima delle 22 si è presentato un uomo di origine cinese. All'operatore che si è trovato davanti ha detto di volere un posto letto, ma quando l'altro gli ha detto che tutte le postazioni erano già occupate si è visto mettere le mani addosso. Vista la furia dello straniero la vittima ha chiesto aiuto alla polizia che sul posto ha rintracciato l'aggressore. Il dipendente della struttura è rimasto ferito in modo superficiale, che è però costato all'assalitore una denuncia per lesioni.