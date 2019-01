Litigio d'amore alla fermata del bus: aspetta la ex e la copre di schiaffi in mezzo alla strada

Si è concluso con una denuncia e un'accusa pesante il litigio di coppia di due ragazzi poco più che adolescenti. Un giovane deve ora rispondere di lesioni personali.

L'aggressione

Il fatto risale al 17 dicembre. Quel giorno il ragazzo, 19enne di Castelfranco, ha aspettato l'ex fidanzata di un anno più grande a una fermata dell'autobus di Loreggia, dove vive. Quando la 20enne è scesa dal mezzo pubblico è subito nata una discussione legata alla fine della loro relazione, ma senza un reale motivo, come ha poi raccontato la ragazza agli inquirenti. Mentre la insultava, l'ex compagno l'ha anche colpita con diversi schiaffi e malmenata, causandole una distorsione al dito di una mano.

Le cure

In quell'occasione era riuscita ad allontanarsi in lacrime, facendosi accompagnare al pronto soccorso dove era stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Nel frattempo ha anche raccontato l'episodio ai carabinieri di Piombino che, referto medico alla mano, si sono messi sulle tracce dell'aggressore per ricostruire la vicenda. A poco più di un mese dalla violenta sfuriata il 19enne è stato denunciato per lesioni. Solo due giorni fa la stessa accusa è stata mossa contro una 24enne di Maserà, che al culmine di una lite per gelosia ha accoltellato il fidanzato.