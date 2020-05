Anziano aggredito: l'inquilino moroso lo butta a terra dopo la richiesta di andarsene

É bastata una semplice richiesta, pagare il dovuto o andarsene, per scatenare la violenza di R.T., 59enne di Piombino Dese che ha aggredito un 70enne del posto.

L'aggressione

Il più anziano è proprietario di un deposito adibito a magazzino che negli ultimi tempi aveva affittato al 59enne. Una volta trasferitosi quest'ultimo aveva ben presto smesso di versare la cifra pattuita mensilmente. Dopo alcuni vani tentativi di discutere pacificamente della questione, la sera del 5 aprile l'anziano aveva raggiunto il deposito. Lì aveva messo R.T. davanti a una scelta: pagare le mensilità arretrate oppure liberare lo stabile e trovarsi un'altra sistemazione. Per tutta risposta il 59enne lo aveva affrontato in modo aggressivo, dando il via a un'accesa discussione culminata con una serie di spinte e percosse.

Le indagini

Il 70enne era caduto a terra ed era stato costretto a raggiungere il pronto soccorso per farsi medicare. Ne era uscito con una prognosi di sette giorni e aveva raccontato tutto ai carabinieri formalizzando una querela nei confronti dell'aggressore. Le indagini hanno permesso di verificare e appurare la versione della vittima, tanto che lunedì R.T. si è visto recapitare una denuncia per lesioni personali.