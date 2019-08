Pranzo di famiglia da dimenticare: picchia il suocero e lo spedisce al pronto soccorso

Quale sia il motivo che ha scatenato tanta violenza, stanno ancora tentando di capirlo gli inquirenti, che per proseguire con i dovuti accertamenti hanno denunciato il responsabile del pestaggio.

L'aggressione

La vicenda risale ai giorni scorsi e si è consumata nel comune di Borgo Veneto, dove vivono le persone coinvolte. Teatro della lite degenerata è stata un'abitazione privata, dove le due famiglie si sono riunite per quello che doveva essere un tranquillo pranzo in famiglia. La tranquillità è invece durata poco, perché mentre tutti erano seduti a tavola un 39enne si è alzato di scatto dirigendosi verso il suocero di 61 anni. Pochi minuti prima era nata una discussione per motivi che, a quanto appreso in fase d'indagine, erano del tutto banali. La reazione del più giovane è stata incontrollata, tanto da colpire ripetutamente il padre della moglie davanti ai parenti attoniti.

Le indagini

Quando li hanno separati per il sessantenne è stato necessario recarsi al pronto soccorso per le medicazioni. L'uomo è poi stato dimesso con una prognosi di venti giorni ma una volta accertata l'origine delle ferite è partita una segnalazione ai carabinieri. i militari della stazione di Santa Margherita d'Adige e quelli della compagnia di Este hanno ascoltato le varie testimonianze e raccolto prove sufficienti a denunciare C.C. per lesioni personali.