Pugni e testate a un ciclista, poi la baby gang assale un passante giunto in aiuto

Padroni della strada, pronti a far valere la propria spacconeria a suon di botte. Ha dell'incredibile quanto successo giovedì mattina a Este, dove due uomini hanno fatto le spese della brutalità di una banda di ragazzini.

La scintilla

I fatti risalgono alle 13 e hanno avuto come prima vittima un 44enne di Vigodarzere, che stava pedalando in sella alla sua bicicletta costeggiando i giardini del castello. Procedeva lungo la carreggiata, quando si è visto tagliare la strada da alcuni giovani. Il gruppetto avrebbe dovuto rispettare il semaforo pedonale, che in quel momento era rosso, invece ha costretto il ciclista a una brusca frenata. Il padovano li ha richiamati, invitandoli a stare attenti e per tutta risposta si è scatenata una scena di inaudita brutalità.

Duplice pestaggio

I ragazzi sono tornati sui loro passi, sferrando un pugno e una testata al capo del 45enne che è piombato a terra dolorante. La follia violenta della baby gang non si è però fermata, riversandosi su un passante, avendo visto tutta la scena, si era precipitato ad aiutare il ferito. Il secondo uomo, 63enne di Este, è stato afferrato per i vestiti e spinto sul marciapiede. Il clamore della duplice aggressione aveva nel frattempo attirato l'attenzione di altre persone, che hanno permesso il tempestivo arrivo dei carabinieri. Sul posto gli inquirenti hanno bloccato e portato in caserma i ragazzini, risultati tutti minorenni tranne uno.

Le denunce

I picchiatori hanno il volto di due fratelli di 18 e 16 anni e di altri due amici di 15. Sono tutti studenti, vivono in paese e sono nati a Padova da famiglie di origine marocchina, denunciati per lesioni volontarie aggravate. I carabinieri stanno cercando anche un quinto ragazzo, che avrebbe partecipato al pestaggio riuscendo poi ad allontanarsi. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria, mentre i giovani venivano riaffidati alle famiglie. Al ciclista sono state riscontrate alcune ferite al volto, fortunatamente non gravi, mentre il 63enne nonostante lo shock ne è uscito incolume.