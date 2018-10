Lo prende a bastonate dopo la richiesta di denaro: la lite furibonda sfocia in violenza

Dalle parole alle... bastonate: M.L., di origini cosentine ma residente a Padova, è stato denunciato per lesioni personali volontarie.

I fatti

È accaduto in via Villa Laura, tra Mejaniga e Vigodarzere: un 42enne romeno si era recato dall'uomo perché voleva che gli fossero consegnati 450 euro per un lavoro edile fatto proprio nell'abitazione del cosentino, il quale però si è rifiutato di darglieli in quanto a suo dire tale lavoro era stato fatto male. Il litigio è proseguito poi nel garage dell'uomo, che all'improvviso ha impugnato un bastone colpendo ripetutamente il malcapitato romeno, procurandogli varie lesioni al braccio. A quel punto il padrone di casa è rientrato all'interno dell'abitazione, come se niente fosse, mentre il 42enne ha chiamato i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, i quali sono prontamente giunti sul posto e, una volta ascoltate le due versioni, denunciare il cosentino trapiantato a Padova.