La lite fuori dal bar termina a coltellate: 48enne in ospedale con ferite al volto e alla gamba

I motivi sono ancora ignoti. Ma l'esito purtroppo si conosce: i carabinieri di Bovolenta hanno denunciato per lesioni personali aggravate dall'utilizzo di armi C.S., 41enne del luogo, che ha mandato all'ospedale un compaesano di 48 anni.

I fatti

È successo nella serata di martedì 20 agosto proprio a Bovolenta, all'esterno dello "Strike Café" in via Padova: i due uomini stavano litigando quando all'improvviso il 41enne ha estratto un coltello a serramanico di 30 centimetri colpendo al volto e alla gamba destra il 48enne e provocandogli lesioni da taglio guaribili in 40 giorni.