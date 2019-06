Follia tra le mura domestiche: picchia la madre e il vicino, poi incendia la casa

Ci sarebbe una sonora ubriacatura all'origine della serata di follia che ha visto protagonista il 38enne. Tanto alcol da costringerlo a una visita in pronto soccorso, dove è finito insieme al vicino di 51 anni.

La lite e l'incendio

La scenata si è consumata nell'abitazione di Cavino a San Giorgio delle Pertiche della donna. Lì martedì sera si è presentato il figlio, rientrato in paese per qualche giorno per motivi familiari. É bastata una parola di troppo della madre per fargli perdere il controllo, accanendosi sull'anziana che ha afferrato sbattendola al muro. Davanti alla donna terrorizzata ha poi preso del liquido infiammabile versandolo sul muro esterno e appiccando il fuoco.

L'intervento del vicino

Il rogo dopo una violenta fiammata si è ben presto estinto da solo, ma è stato notato dal vicino e conoscente della donna. Il 51enne allarmato è intervenuto e il 38enne si è scagliato anche contro di lui. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda mentre i due uomini venivano soccorsi e trasferiti all'ospedale di Camposampiero.

I feriti e la denuncia

Entrambi hanno rimediato una prognosi di sette giorni. Il 51enne per le ecchimosi riportate nella colluttazione, il 38enne per i colpi aggravati dall'effetto della sbornia. Illesa invece la madre. Una volta dimesso G.G. è stato ascoltato dai militari e denunciato per lesioni e danneggiamento a seguito di incendio. I danni all'abitazione fortunatamente sono stati limitati.