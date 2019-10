La lite in ambulatorio finisce a bottigliate: trentenne ferito durante le cure al SerD

Il Servizio per le dipendenze della Ulss 6 Euganea torna teatro di un episodio violento innescato da due frequentatori. La lite in via dei Colli è scoppiata nella tarda mattinata di martedì.

La lite e il ferimento

Poco dopo le 11 il personale del SerD ha chiesto l'intervento della polizia per sedare un litigio nato tra due uomini tunisini. I due nordafricani, di 36 e 42 anni, si sono affrontati per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Dalle parole sono presto passati ai fatti, con il più anziano che ha afferrato una bottiglia di vetro, rompendola e colpendo con un coccio il rivale. Il 36enne, un senza fissa dimora, è stato medicato e trasferito al pronto soccorso, l'aggressore è finito in questura dove è stato accusato di lesioni personali aggravate. A settembre un noto spacciatore in cura nella struttura era finito in arresto dopo aver minacciato un medico.