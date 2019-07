Tampona una donna incinta e fugge a tutto gas: identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza

Prima l'incidente, poi la fuga. E infine l'identificazione: H.R., 53enne di Vicenza, è stato denunciato dai carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano per lesioni personali colpose.

I fatti

Tutto ha inizio alle ore 20 di venerdì 5 luglio a Masi, in via Settepertiche, quando l'uomo - a bordo di una Volkswagen - tampona la Fiat Panda guidata da una donna del posto per poi scappare a tutto gas. Un fatto reso (se possibile) ancor più grave dal fatto che la donna è incinta: fortunatamente il successivo trasporto in ospedale ha consentito di diagnosticare "solo" un colpo di frusta, senza nessuna conseguenza per il bimbo in grembo. I militari dell'Arma hanno continuato a indagare, riuscendo a incastrare il fuggitivo grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che lo avevano immortalato.