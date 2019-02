Ferisce il controllore sul bus: fine corsa per l'aggressore, viaggiava senza biglietto

L'aggressione che ha provocato il ferimento di un dipendente di BusItalia risale a sabato scorso e si è consumata, davanti a diversi testimoni, in piazzale Stazione a Padova.

L'aggressione

Protagonista suo malgrado è stato un controllore in servizio su un autobus extraurbano in partenza dalla stazione dei bus, accanto allo scalo ferroviario. Sullo stesso mezzo c'era anche un ventiseienne lombardo che sperava di approfittare del viaggio senza pagare il biglietto. Speranza infranta proprio dal controllore, che ha chiesto ai passeggeri il titolo di viaggio. Per evitare il controllo il ragazzo non ha esitato a spintonarlo, facendolo sbattere sui pali dell'autobus rimediando delle ferite superficiali.

Le indagini

Il giovane era riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce ma la vittima e l'autista hanno immediatamente segnalato l'accaduto ai carabinieri che hanno dato il via alle ricerche. Grazie alle testimonianze dei presenti all'aggressione e alla visione delle immagini delle telecamere disseminate in zona, in un paio di giorni la fuga del ventenne è arrivata al capolinea. Lo hanno rintracciato i militari di Noventa Padovana che lunedì pomeriggio hanno notificato a C.S., residente a Vimodrone, la denuncia per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.