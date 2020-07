Manda all'ospedale il meccanico aggredendolo a colpi di brugola: 38enne nei guai

Non era soddisfatto. Ma quando si parla di "rimborso" non si intende certo questo: nel pomeriggio di venerdì 10 luglio i carabinieri di Vescovana hanno denunciato A.S., 38enne residente a Barbona, per lesioni e minacce.

I fatti

Tutto ha inizio quando l'uomo porta la sua auto in un'officina di Granze per delle riparazioni. Il proprietario, un 55enne del posto, esegue i lavori e restituisce la vettura al cliente il quale, però, ritiene che la manutenzione non sia stata svolta a regola d'arte. E dalla discussione si passa ben presto ai fatti: il 38enne, infatti, afferra una chiave a brugola di grosse dimensioni e aggredisce il meccanico, che a fatica riesce a divincolarsi e ad avvisare i militari dell'Arma. L'aggressore è stato deferito, mentre il proprietario dell'officina è stato portato all'ospedale di Schiavonia: riscontrate diverse lesioni, prognosi di dieci giorni.