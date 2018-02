Rissa dell'Immacolata a Cortina d'Ampezzo: denunciata una coppia di padovani

Doveva essere un weekend di festa. E invece ha portato a una doppia denuncia per i reati di lesioni e minacce per una coppia di Padova e per altre due persone.

La dinamica

Succede nella tarda serata del 9 dicembre 2017, all'interno di un noto locale di Cortina d'Ampezzo. A far scattare la scintilla la 27enne F.S., accompagnata dal 24enne E.D., entrambi di Padova: dopo un iniziale diverbio per futili motivi tra la ragazza ed un'altra giovane, infatti, la padovana aggrediva la donna e il suo accompagnatore con schiaffi e minacce provocando ad entrambi lievi lesioni giudicate guaribili in tre giorni all'ospedale locale. Quando tutto sembrava finito, però, L.T., 28 enne romano, ha sferrato senza un apparente motivo un pugno al volto al ragazzo padovano causandogli la frattura del setto e delle ossa nasali (prognosi di 25 giorni). Non pago della burrascosa serata, infine, un amico del romano (M.T., 29enne) si è recato all'ospedale di Cortina per minacciandare di ulteriori ritorsioni il ragazzo padovano qualora avesse presentato denuncia: per rafforzare i suoi propositi l'uomo ha danneggiato con un pugno una porta dell'ambulatorio, dandosi poi ad una repentina fuga. I carabinieri, giunti sul posto, hanno raccolto testimonianze ed elementi utili che hanno poi portato all'identificazione e alla denuncia dei quattro soggetti coinvolti all'autorità giudiziaria di Belluno.