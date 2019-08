Travolge un pedone a bordo strada e fugge: rintracciato e denunciato

Lo ha travolto, causandogli lesioni con prognosi di 30 giorni. E poi è fuggito, come se nulla fosse. Salvo venire "stanato": M.R., 43enne nativo di Este ma residente a Borgo Veneto, è stato denunciato dai carabinieri di Casale di Scodosia per lesioni colpose e omissione di soccorso.

I fatti

Il fatto è avvenuto alle ore 21 circa di sabato 17 agosto in via Roaro a Megliadino San Fidenzio: l'uomo era al volante della Fiat Punto intestata al padre quando ha urtato un 31enne marocchino che stava procedendo a piedi a bordo strada e nel senso contrario di marcia, scappando dopo averlo fatto rovinare a terra. Alla scena, però, hanno assistito alcuni testimoni, i quali hanno fornito ai militari dell'Arma non solo il modello dell'auto ma anche parte dei numeri di targa: i carabinieri hanno dunque cercato nei dintorni e a mezzo chilometro dal luogo dell'incidente hanno rintracciato la macchina, parcheggiata nel giardino di casa dell'investitore con tanto di fanale rotto, parabrezza scheggiato e specchietto danneggiato. Alcune parti di quest'ultimo accessorio erano rimaste sul luogo dell'incidente dopo l'urto e combaciavano perfettamente: messo dinanzi alle proprie responsabilità l'uomo non ha potuto fare altro che confessare.