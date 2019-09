La lite notturna col marito termina col "lancio della bomboletta": 46enne denunciata

Era in stato di ebbrezza alcolica. Eppure l'ha colpito in pieno: i carabinieri del Norm di Padova hanno denunciato Z.Y., 46enne nata in Kazakistan e residente in città, per lesioni personali.

I fatti

È successo nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre a Padova: la donna, alterata dall'alcool, ha iniziato a litigare col marito 60enne. Il diverbio, però, è ben presto degenerato fino al "colpo di scena": la moglia ha infatti afferrato una bomboletta spray scagliandola contro il coniuge, colpito alla testa. Un lancio che ha causato all'uomo lievi lesioni guaribili in otto giorni, e alla donna una denuncia a piede libero.