Aggredisce una dottoressa e colpisce a forbiciate una guardia: pretendeva i calmanti

Era andata a ritirare alcuni medicinali per curare la sua tossicodipendenza, ma voleva averne molti più di quelli prestabiliti. Il diniego da parte di un medico ha innescato la reazione violenta, terminata con la denuncia.

L'aggressione

Protagonisti dell'episodio sono una 45enne seguita dal SerD, una dottoressa di 56 anni che lavora nella struttura e una guardia giurata. Il parapiglia è scoppiato attorno alle 16 di mercoledì, quando la paziente si è presentata nella sede del Servizio per le dipendenze dell'Ulss 6 in via dei Colli. Lì ha incontrato la dottoressa, che le ha consegnato le confezioni di alcuni calmanti previsti dalla terapia di recupero. La 45enne ha insistentemente chiesto di averne degli altri, ottenendo però un netto rifiuto. A quel punto, visibilmente alterata, ha aggredito il medico.

Bloccata e denunciata

In soccorso della 56enne è intervenuta una guardia giurata, colpita con una forbiciata dalla paziente senza riportare ferite gravi. I presenti hanno chiesto l'intervento della polizia intervenuta con una pattuglia della Squadra volante. Gli agenti sono riusciti a bloccare e disarmare l'assalitrice, poi trasferita al pronto soccorso a causa dello stato confusionale e di forte agitazione in cui si trovava. Mentre i medici eseguivano alcuni accertamenti sulla sua salute, la donna è stata identificata e denunciata con le accuse di lesioni personali, resistenza e possesso di strumenti atti a offendere.

I precedenti

Negli ultimi due mesi è il terzo episodio violento a verificarsi nella sede del SerD. A settembre un noto spacciatore era finito in arresto dopo aver minacciato un medico, mentre a ottobre due pazienti si erano affrontati a bottigliate.