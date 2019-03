Investe un ciclista e si dà alla fuga: incastrato dopo due mesi di indagini

Incastrato. Dopo due mesi: come riporta VicenzaToday, sabato 9 marzo i carabinieri della Stazione di Longare, a conclusione della relativa attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per lesioni stradali ed omissione di soccorso, M.T., 73enne pensionato residente a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova.

Pirata della strada

L’indagato, lo scorso 13 gennaio a Montegaldella, mentre alla guida della propria auto stava percorrendo via Roma, tamponava una bici con in sella un 56enne residente a Grisignano di Zocco, che a seguito dell’urto subiva traumi vari giudicati guaribili in 10 giorni. Il conducente dell’autovettura si dileguava velocemente sottraendosi all’obbligo di prestare assistenza. Grazie alla testimonianza di alcuni passanti, i militari dell’Arma, dopo una complessa attività di indagine, sono risaliti all’indagato.