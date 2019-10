Accetta di incontrare l'ex dopo la fine della relazione: lui la picchia e la ferisce

Doveva essere un breve incontro per dividersi alcuni oggetti, rimasti alla donna dopo la rottura del rapporto. Invece si è trasformata nell'ennesima occasione per l'uomo di dare sfogo a violenza e brutalità.

Storia al capolinea

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia M.V.D., 46enne romeno denunciato dai carabinieri per aver picchiato e aggredito la sua ex compagna. L'episodio violento risale a domenica quando l'uomo, ora residente ad Alessandria, ha raggiunto Cadoneghe. Lì vive la 35enne, anch'essa romena, che a lungo era stata la sua fidanzata e in quello stesso appartamento la coppia aveva convissuto fino alla rottura del rapporto. In casa erano quindi rimasti molti oggetti personali del 46enne, che si è accordato con la ex per riaverli.

La lite e le percosse

Quando però si sono trovati faccia a faccia sono bastati pochi minuti perché i vecchi rancori riaffiorassero. I due hanno discusso per motivi banali, dando il via a un litigio sempre più acceso. Il romeno dalle parole è poi passato alle mani, picchiando la donna e ferendola al viso. Alla 35enne non è rimasto che farsi medicare al pronto soccorso, dove le è stato riscontrato un trauma guaribile in otto giorni.

I precedenti

Dell'aggressione sono poi stati informati i carabinieri di Cadoneghe, che ascoltando la testimone hanno scoperto che quello di domenica non era che l'ultimo di una serie di scatti d'ira culminati nella violenza fisica. A fronte delle prove raccolte, il 46enne è stato quindi identificato e denunciato.