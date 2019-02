Sputi e schiaffi alla compagna, denunciato il marito violento. Per mesi ha taciuto gli abusi

La donna ha chiesto aiuto dopo l'ennesima lite familiare nella quale ha subito le angherie del compagno.

Il pestaggio

Stremata da una serie di violenze che andavano avanti da tempo, la scorsa notte la quarantaduenne ha raccontato il suo calvario permettendo ai carabinieri di denunciare il marito di 48 anni. Il provvedimento è arrivato in seguito a un furibondo litigio consumatosi nell'abitazione della coppia di padovani, dove l'uomo oltre a insultare la vittima l'ha anche colpita con degli schiaffi provocandole delle ferite superficiali. Traumi che se dal punto di vista fisico guariranno in pochi giorni, emotivamente hanno invece portato allo stremo la donna.

La verità viene a galla

Ai carabinieri del Nucleo radiomobile ha raccontato che quella non era che l'ultima di una lunga serie di abusi domestici di cui lei non aveva mai raccontato nulla fino a ieri. In più occasioni, litigando, l'uomo l'avrebbe pesantemente offesa e umiliata arrivando a sputarle addosso e a colpirla con sberle e pugni. Informazioni che hanno portato a formalizzare una denuncia con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia a carico del quarantottenne.