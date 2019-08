Picchiata per mesi: trova il coraggio di chiedere aiuto dopo l'ennesima violenza

Estate da dimenticare per una donna dell'hinterland, che nelle ultime settimane ha visto scivolare la sua storia d'amore lungo una pericolosa china, quella della violenza familiare.

Il pestaggio

Il suo carnefice era infatti tra le mura domestiche dell'abitazione di Selvazzano, teatro della maggior parte degli episodi violenti. L'ultimo si è verificato il 18 agosto quando l'uomo, padovano di 40 anni (le cui generalità non vengono divulgate per salvaguardare la privacy della vittima ndr), ha ingaggiato una lite in cui ha preso a schiaffi la compagna 41enne. Impaurita e stremata, lei ha raccolto il coraggio e si è precipitata in caserma.

La denuncia

Ai carabinieri di Padova Principale ha raccontato il progressivo logoramento del rapporto con l'uomo, che da inizio luglio ha ripetutamente alzato le mani. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere prove sufficienti per elevare nei confronti del convivente una denuncia per maltrattamenti in famiglia, notificata lunedì pomeriggio.