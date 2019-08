Vive in strada ma diventa l'incubo della madre: mesi di violenze per ottenere i soldi

Se n'era andato, preferendo la vita di strada a quella tra le mura domestiche. Tirare a campare si è però rivelato più difficile del previsto, così il giovane ha cominciato a pretendere un obolo dalla donna, anche con la forza, fino a guadagnarsi una denuncia.

Richieste continue

I protagonisti della vicenda di maltrattamenti in famiglia sono il 21enne S.O. e la madre di 46 anni. Origini marocchine, da molti anni vivono in un paese nei dintorni di Este. Alla fine dello scorso anno il ragazzo ha deciso di andarsene di casa, vagabondando in strada e vivendo di espedienti. Senza un lavoro fisso, da gennaio è tornato spesso a fare visita alla donna chiedendo in modo sempre più insistente del denaro. Quando lei tentava di rifiutare e di convincerlo a mettere la testa a posto, il figlio faceva esplodere la sua rabbia nei confronti della quarantenne.

La denuncia

Insulti, minacce, percosse in una spirale di violenza sempre maggiore. Maltrattamenti che sono venuti a galla solo nelle settimane scorse, quando la donna stremata dall'ennesima sfuriata ha chiesto aiuto ai carabinieri. Dopo una breve indagine i militari hanno avuto conferma delle vessazioni, rintracciando e denunciando il ragazzo.