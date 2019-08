Spedizione punitiva dalla ex: alterato e geloso, le distrugge casa e l'automobile

I finestrini dell'automobile, la vetrata di casa, i mobili. Nulla si è salvato dalla furia incontenibile di V.M., 39enne di Vigonza che domenica ha riversato la sua ira su quella che era stata la sua fidanzata.

I danni

Ad allertare i carabinieri è stata la vittima, 34enne italiana anch'essa residente nella cittadina della cintura urbana. Nel tardo pomeriggio l'ex compagno si è presentato fuori dalla sua abitazione, in preda a una crisi psicotica e sotto effetto dell'alcol. Un'azione dettata dalla gelosia nei confronti della donna, che ora ha un nuovo fidanzato di 37 anni. E proprio l'auto di quest'ultimo è stata la prima a fare le spese della sfuriata. Il 39enne ha notato la Skoda nel parcheggio, ha sollevato il coperchio in ghisa di un tombino e ha distrutto uno dei finestrini posteriori. Poi è passato all'abitazione, sfondando una vetrata e introducendosi al piano terra dove ha divelto mobili e tutto ciò che gli capitava sotto mano.

Le accuse

I carabinieri di Noventa Padovana lo hanno trovato ancora all'interno, riuscendo non senza difficoltà a calmarlo e a convincerlo a uscire. Informata l'autorità giudiziaria, nei confronti di V.M. è scattata una denuncia per violazione di domicilio e violenza privata. Le indagini hanno poi portato a formalizzare un terzo capo d'accusa per maltrattamenti in famiglia. I militari hanno infatti appurato che prima di partire per la spedizione punitiva il 39enne si era accanito sulla madre di 64 anni, aggredendola verbalmente nel suo appartamento.