Prende a calci il bassotto di una signora che ha rifiutato l'elemosina: denunciato 17enne

Un gesto crudele e insensato. Reso ancor più grave dall'età dell'autore: un 17enne è stato denunciato alla Procura di Minori per maltrattamento di animali al culmine di una storia che ha dell'incredibile.

I fatti

La vicenda si svolge nel pomeriggio di mercoledì 2 gennaio a Conselve, quando una donna decide di andare a passeggiare nel parco pubblico comunale insieme al suo bassotto. Sembra tutto tranquillo, finché la signora non incrocia un giovane seduto su una panchina che le chiede l'elemosina: lei rifiuta di dare soldi e continua per la sua strada, ma all'improvviso il giovane si alza di scatto e colpisce con un calcio fortissimo l'indifeso cagnolino. Riducendolo in fin di vita: il bassotto è tuttora ricoverato in una clinica veterinaria con quattro distinte fratture al bacino, e oltre a dover subire un delicatissimo intervento di ortopedia ha anche riportato gravi danni psicologici. In seguito alla denuncia della donna i carabinieri di Abano Terme si sono messi sulle tracce del giovane, trovandolo nella mattinata di sabato 5 gennaio: è un 17enne italiano residente nella zona.