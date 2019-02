Controllo con sorpresa: denunciato 31enne nigeriano, in tasca aveva quasi 30 grammi di marijuana

Aveva già preparato tutto. Ma il "cliente" non era affatto quello desiderato: J.J., 31enne nigeriano, è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente dopo un controllo della polizia.

I fatti

È successo alle ore 22 di venerdì primo febbraio in piazzetta Bardella, a Padova: durante un servizio di controllo la volante della polizia ha fermato il nigeriano, trovandolo in possesso di 26 grammi di marijuana già divisi in tredici dosi distinte. Per il 31enne è quindi scattata la denuncia.