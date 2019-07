Minaccia il marito con un coltello dopo un acceso diverbio: scatta la denuncia

Una lite che è decisamente degenerata: T.A., 38enne di origine albanese, è stata denunciata dai carabinieri del Norm di Padova per minacce aggravate.

I fatti

È accaduto intorno alle ore 23 di domenica 28 luglio in via Goethe a Padova, nel quartiere Madonna Pellegrina: i militari dell'Arma sono giunti sul posto perché la donna, dopo un diverbio col marito (di 42 anni), lo ha iniziato a minacciare con un coltello da cucina. I carabinieri hanno prima ripristinato l'ordine e quindi deferito in stato di libertà la donna, fuori di sé dopo il litigio