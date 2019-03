Lite in pausa pranzo, punta un coltello su un ventenne e lo minaccia di morte al bar

Un'occhiata storta, una parola di troppo e il battibecco che si infiamma fino a quando compare un coltello.

Il litigio

É successo tutto nel giro di pochi minuti al Bar 1999 alla Guizza, dove nel primo pomeriggio di mercoledì si trovavano due lavoratori per la pausa pranzo. Non si sa cosa esattamente sia accaduto tra i due, che a quanto pare non si conoscevano. Una banale discussione è però ben presto degenerata con grida e insulti che hanno attirato l'attenzione degli altri presenti. Da una parte un cinquantaduenne, dall'altra un operaio di vent'anni, entrambi italiani. Il più anziano alza i toni, comincia a minacciare esplicitamente il ragazzo. Nel parapiglia afferra un lungo coltello da pane e puntandolo sul rivale gli grida che lo avrebbe ucciso.

La denuncia

Affermazioni pesantissime fatte davanti a diversi testimoni che, terrorizzati, chiamano i carabinieri. Quando i militari del Radiomobile arrivano in via Monti trovano i due litiganti ancora lì, fortunatamente illesi. Sequestrato il coltello e rassicurata la vittima, il cinquantaduenne viene trasferito in caserma e identificato in M.R. Ora deve rispondere di minaccia aggravata, reato per il quale è stato denunciato.