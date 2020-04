Parapiglia all'ospedale: assale e minaccia un rivale armato di coltello

Sono ancora al vaglio degli inquirenti i motivi della contesa scoppiata martedì sera all'ospedale civile di Padova e culminata con la denuncia di un napoletano di 56 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le minacce

La lite è avvenuta poco prima delle 21 ed è stata prontamente segnalata al 113. Quando la pattuglia è giunta sul posto gli agenti vi hanno trovato i due contendenti, un tunisino e un italiano che poco prima aveva affrontato il nordafricano puntandogli addosso un coltello e minacciandolo. Una volta ricostruito l'accaduto e appurato che lo straniero non fosse rimasto ferito, il 56enne campano, a Padova senza fissa dimora, è stato trasferito in questura e denunciato per porto abusivo di armi nonché per minaccia aggravata.