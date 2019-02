La lite condominiale degenera: spunta un coltello e volano le minacce al vicino

Deve rispondere della grave accusa di minacce un sessantenne dell'hinterland, denunciato dopo un litigio condominiale.

L'aggressione

L'episodio si è verificato domenica sera in una palazzina di via Santa Barbara a Caselle, nel comune di Selvazzano. Protagonisti di un diverbio due uomini residenti nel condominio, che pare abbiano discusso per futili motivi. Al culmine del litigio un 61enne padovano ha perso la calma, estraendo un grosso coltello da cucina e puntandolo contro il rivale che ha pesantemente minacciato. La vittima terrorizzata si è rifugiata in casa e ha chiesto aiuto ai carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Nucleo radiomobile. Placati gli animi e sentiti i testimoni, i militari hanno recuperato e sequestrato l'arma bianca denunciando il 61enne, accusato di minacce aggravate.